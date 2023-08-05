До конца года в Петрозаводске станет на один светофор больше

Международный день светофора отмечают 5 августа, сообщила на своей странице исполняющая обязанности главы Петрозаводска Инна Колыхматова.

В столице Карелии сегодня работают 106 светофоров, при этом потребность в них высока. До конца года на перекрестке улиц Анохина и Гоголя установят светофор, его проектирование завершено. В мэрии заверили, что проектная документация разработана с учетом «зеленой волны» по улице Гоголя.

Колыхматова объяснила, что место установки тщательно выбирают вместе с ГИБДД. При этом учитывают концентрацию ДТП, близость социальных объектов и обращения петрозаводчан. // фото unsplash.com/Moritz Kindler