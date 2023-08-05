Более 46 тысяч рублей собрали полицейские с карельских штрафников

В полиции подвели итоги операции «Штраф». В июле карельские оперативники проверяли уклоняющихся от уплаты штрафов и информировали об ответственности за такие нарушения.

За две недели было установлено 59 граждан, уклонявшихся от уплаты административных штрафов. С должников взыскали более 46 тысяч рублей.

За время операции полицейские составили 77 административных дел в отношении тех, кто не оплатил штраф в 60-дневный срок. // фото unsplash.com/Scott Rodgerson