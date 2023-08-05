05 августа 2023, 11:37
Карельские полицейские показали будущих хвостатых напарников
Сейчас еще пушистые комочки, но вскоре станут грозой преступников
Пополнение произошло в центре кинологической службы МВД по Карелии. Здесь на свет появились семь щенков немецкой овчарки – пять девочке и два мальчика.
Пушистые комочки окрепли, инспекторы-кинологи присматриваются к каждому из них как к потенциальному напарнику.
Щенков будут обучать распознавать запах наркотиков и взрывчатки. Щенки, скорее всего, отправятся в территориальные отделы ОВД Карелии, где пришло время менять возрастных животных, сообщили в пресс-службе МВД. // фото скриншот видео МВД по РК