Карельские полицейские показали будущих хвостатых напарников

Пополнение произошло в центре кинологической службы МВД по Карелии. Здесь на свет появились семь щенков немецкой овчарки – пять девочке и два мальчика.

Пушистые комочки окрепли, инспекторы-кинологи присматриваются к каждому из них как к потенциальному напарнику.

Щенков будут обучать распознавать запах наркотиков и взрывчатки. Щенки, скорее всего, отправятся в территориальные отделы ОВД Карелии, где пришло время менять возрастных животных, сообщили в пресс-службе МВД. // фото скриншот видео МВД по РК