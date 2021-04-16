Волонтеров Карелии приглашают на всероссийский конкурс

В Карелии стартовал региональный этап всероссийского конкурса лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел», сообщает паблик «Минобразования и спорта Карелии».

Принять участие в конкурсе можно, направив заявку в министерство образования и спорта Карелии, до 5 мая, на адрес электронной почты molod@minedu.karelia.ru.

Отбор проходит по четырем номинациям:

школьное добровольчество;

студенческое добровольчество;

добровольчество трудоспособного населения;

«серебряное» добровольчество.

В конкурсе могут принимать участие зарегистрированные некоммерческие неправительственные организации, государственные и муниципальные учреждения, зарегистрированные органы территориального общественного самоуправления.

Субсидия предоставляется на реализацию проектов в 2022 году. Минимальная сумма поддержки одного проекта – 300 тысяч рублей, максимальная – 1 миллион 400 тысяч рублей.

За дополнительной информацией можно обратиться в отдел по делам молодежи по телефонам 8 (8142) 717-324, 8 (8142) 784-638.

Фото с сайта cyberfootball.ru