Волонтеров Карелии приглашают на всероссийский конкурс
В Карелии стартовал региональный этап всероссийского конкурса лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел», сообщает паблик «Минобразования и спорта Карелии».
Принять участие в конкурсе можно, направив заявку в министерство образования и спорта Карелии, до 5 мая, на адрес электронной почты molod@minedu.karelia.ru.
Отбор проходит по четырем номинациям:
- школьное добровольчество;
- студенческое добровольчество;
- добровольчество трудоспособного населения;
- «серебряное» добровольчество.
В конкурсе могут принимать участие зарегистрированные некоммерческие неправительственные организации, государственные и муниципальные учреждения, зарегистрированные органы территориального общественного самоуправления.
Субсидия предоставляется на реализацию проектов в 2022 году. Минимальная сумма поддержки одного проекта – 300 тысяч рублей, максимальная – 1 миллион 400 тысяч рублей.
За дополнительной информацией можно обратиться в отдел по делам молодежи по телефонам 8 (8142) 717-324, 8 (8142) 784-638.
Фото с сайта cyberfootball.ru