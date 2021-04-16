Решено благоустроить Машезерский сквер, высаженный еще комсомольцами

В проект благоустройства «Комфортной городской среды» попал Машезерский сквер. Это произошло благодаря активности проживающих в близлежащих домах горожан, у которых сквер является излюбленным местом отдыха.

Машезерский сквер в свое время был благоустроен и очень востребован жителями города. К нему примыкает здание, где в свое время находился райком комсомола. Инициативные комсомольцы высадили здесь много ценных деревьев – это лиственницы, дубы, липы. Деревья высаживались в определённом порядке и даже с определённым художественным рисунком. И сейчас задача заместить погибшие деревья, а также сохранить ныне цветущие.

«В парке структура дорожек уже сформировалась. Теперь планируется их отсыпка, – комментировала депутат Петросовета Ольга Билко. - Планируется установка спортивной площадки с тренажерами, необходима замена части оборудования детской площадки, а также устройство зоны отдыха с посадкой живой ели для проведения новогодних мероприятий». (Видео)

Уже, кстати, объявлена экологическая акция по проведению субботников, и видно, что сквер уже приводится я в порядок.