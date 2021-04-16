В Петрозаводске подвели итоги фестиваля «Нетающая лыжня»

Подведены итоги регионального спортивно-массового лыжного фестиваля «Нетающая лыжня», в котором приняли участие более 886 жителей республики. Проходил он в несколько этапов, одним из которых стала гонка-поход «По лыжне Антикайнена». По сути, участники фестиваля повторили маршрут стратегического лыжного похода красногвардейцев, который стал одним из переломных событий Второй советско-финской войны. Любителям лыжного туризма вручили грамоты и призы.

На церемонию подведения итогов фестиваля приехали 16 школьников из Муезерского района — они тоже приняли участие в походе по знаменитому маршруту. Поездку муезерских детей в Петрозаводск организовал и профинансировал депутат ЗС РК, главный редактор телекомпании «Ника» Андрей Мазуровский.