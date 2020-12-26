Волки едва не напали на работника «Карельского окатыша»

Камера видеонаблюдения, установленная на территории Корпангского месторождения зафиксировала как волки появились на территории и возле станции технического обслуживания большегрузных самосвалов, сообщает паблик «Карельский окатыш | Северсталь»



Инцидент произошел вчера вечером.

Волки гнались за бездомной собакой и пробежали в нескольких метрах от водителя автосамосвала Komatsu, который в это время подкачивал колеса. Ни громкий звук работающей машины, ни свет фар не отпугнули хищников. Они изменили свои планы только когда пес забежал на территорию станции. Работник обернулся на шум и, увидев волков, поднялся по лестнице в кабину,

— сообщается в паблике.

Информацию о распоясавшихся санитарах леса передали в Минсельхоз Карелии.

В этом году волков уже видели на территории хвостохранилища. Тогда животных найти не удалось. По словам специалистов, звери обычно очень осторожны и стараются избегать встречи с людьми. Если страх перед человеком потерян, нужно принимать меры.

Сотрудников комбината просят быть осторожными при встрече с любыми дикими животными – не подходить к ним близко, не пытаться их накормить.

Фото - скриншот видео.