Волк задрал кошку во дворе жилого дома в Ленобласти

Волк охотился во дворе пятиэтажного жилого дома в поселке городского типа Рябово в Ленинградской области. В зубы хищника угодил кот. Вырваться у домашнего питомца шансов не было. Хищник отнес кота с дороги, несколько раз окунул в снег на детской площадке, в этот момент слышно, как животное орет, а после скрылся за машинами и убежал к гаражам. Что произошло затем, остается лишь догадываться.

Все произошло около десяти вечера 26 января. Ночную вылазку хищника сняла на видео местная жительница, запись появилась в паблике «Подслушано в Рябово».

Чиновники местной администрации сообщили порталу 47news, что информация о волке передана в комитет по охране, контролю и регулированию объектов животного мира правительства области. (фото скриншот)