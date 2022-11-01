Военкоматы подключат к базам данных ЗАГС, ГАС «Выборы», ФНС и ПФР

База данных военкоматов станет более полной и точной. Систему «Горизонт-МР» подключат к базам органов ЗАГС, ФНС, ПФР и ГАС «Выборы». Пилотный проект объединения стартует в Подмосковье, пишет РБК.

О нововведении рассказал на круглом столе по теме цифровизации в Софеде подмосковный военком Алексей Астахов.

Он сообщил, что базу, которой пользуются военкоматы, объединят с другими, более полными и точными. Все изменения о гражданах будут после этого вноситься в систему автоматически. // Фото: pxhere.com