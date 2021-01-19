Водолазы подняли снегоход «Буран» со дна Нигозера
Фоторепортаж о работах по подъему снегохода со дна Нигозера, опубликовал паблик «Водолаз -10. Карелия подводные работы».
Нигозеро известно всем, кто проезжал через Кондопогу по железной дороге. Поверхность озера начинается прямо от железнодорожных путей.
Глубина 2 метра. Работали в непосредственной близости с протокой из оз. Сандал. Лёд тонкий и опасный, видна открытая вода.
Пришлось сделать майну в стороне от места, где снегоход провалился, там толщина льда уже около 10 см, что позволяет работать,
– говорится в тексте, сопровождающем фото.
Водолазы сообщают, что «Буран» оказался не простой, а «заряженный». Владелец установил на него двигатель от Matiz, был очень доволен апгрейдом и поэтому очень хотел заполучить технику обратно.
Фото из группы «Водолаз -10. Карелия подводные работы»