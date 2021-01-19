19 января 2021, 15:41
Поселки в Карелии оказались под угрозой подтопления
Взрывы прогремели на реке Выг в Беломорском районе, саперы так понижали уровень воды
Подрывники взрывали реку в Беломорском районе, чтобы снизить уровень воды и не допустить подтоплений.
Зимой в некоторых местах река промерзает или полностью забивается. Образуется «шуга», которая мешает воде проходить дальше и она начинает разливаться на берег.
В поселке Летнереченский и на угольном пороге на реке Выг в Беломорске саперы карельской республиканской поисково-спасательной службы понизили уровень воды на 50-60 см.
Как сообщается в группе «Госкомитета Карелии по ОЖ и БН», это позволило избежать разлива воды на близлежащие территории.
«В ходе операции спасены населенные пункты и гидросооружения»,
- сказано в сообщении госкомитета.
В планах саперов снизить уровень воды в Суоярвском районе. (фото vk.com)