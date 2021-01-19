Поселки в Карелии оказались под угрозой подтопления

Подрывники взрывали реку в Беломорском районе, чтобы снизить уровень воды и не допустить подтоплений.

Зимой в некоторых местах река промерзает или полностью забивается. Образуется «шуга», которая мешает воде проходить дальше и она начинает разливаться на берег.

В поселке Летнереченский и на угольном пороге на реке Выг в Беломорске саперы карельской республиканской поисково-спасательной службы понизили уровень воды на 50-60 см.

Как сообщается в группе «Госкомитета Карелии по ОЖ и БН», это позволило избежать разлива воды на близлежащие территории.

«В ходе операции спасены населенные пункты и гидросооружения»,

- сказано в сообщении госкомитета.

В планах саперов снизить уровень воды в Суоярвском районе. (фото vk.com)