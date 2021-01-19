Девушка поблагодарила инспекторов ДПС, которые помогли ей с машиной

В ГИБДД поступило сообщение со словами благодарности в адрес инспекторов ДПС, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии».

По словам Анны Буруля, автомобиль, которым она управляла, неожиданно заглох и остановился на полосе движения. Девушка растерялась и визуально не смогла определить причину поломки. Никто из водителей не вызвался помочь автоледи, попавшей в сложную ситуацию на дороге.

Инспекторы ДПС специализированного взвода ГИБДД МВД Карелии лейтенанты полиции Михаил Евсеев и Владислав Федоров, двигаясь на машине по маршруту патрулирования, заметили на полосе движения легковой автомобиль с включенной аварийной сигнализацией и остановились. Затем вытолкали автомобиль на обочину, чтобы освободить проезжую часть.

Автоинспекторы осмотрели машину и выяснили, что бензобак пуст. Они помогли заправить авто имеющимся у них дополнительным запасом бензина, чтобы девушка смогла доехать до ближайшей автозаправки. Внимание автомобилистки обратили на то, что в морозы расход топлива значительно возрастает, поэтому за его уровнем необходимо следить постоянно.

Фото из группы «Госавтоинспекция Карелии»