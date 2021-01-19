Петрозаводчане получили благодарности за задержание пьяного водителя

Сегодня начальник ГИБДД Прионежского района Александр Швецов вручил благодарственные письма трём молодым людям, которые в начале декабря прошлого года задержали пьяного водителя, сообщает паблик «Полиция Прионежского района».

Ночью 6 декабря вблизи поселка Новая Вилга, 64-летний водитель «Фольксваген Гольф», управлявший автомобилем в состоянии опьянения едва не совершил столкновение на встречной полосе с другим автомобилем. После разъезда транспортные средства остановились. Бдительный водитель, которому удалось избежать ДТП, не позволил пьяному автомобилисту уехать, вытащил ключ из замка зажигания и вызвал сотрудников ГИБДД. Прибывшие на место автоинспекторы, отстранили нарушителя от управления, алкотестер подтвердил состояние опьянения у пенсионера.

В отношении нарушителя были составлены административные протоколы. Ответственность за управление в состоянии опьянения предусматривает штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до двух лет.

Участники задержания рассказали, как именно все случилось. 24-летняя Алина Эммаусская в ту ночь ехала за рулём с друзьями, Дарьей Рубцовой и Евгением Дорошиным, когда по дороге, им в лоб выехал «Фольксваген».

Увернувшись от «камикадзе», молодые люди увидели, как водитель «Фольксвагена» въехавший в ограждение, собирается продолжить движение. Развернув свой автомобиль, девушка перекрыла дальнейшее движение нарушителю. Молодые люди вытащили ключи из замка зажигания в автомобиле пьяного водителя и вызвали полицию.

Госавтоинспекция Прионежского района благодарит петрозаводчан за проявленную гражданскую позицию и призывает всех не проявлять равнодушие, и сообщать о правонарушениях, замеченных на дороге. Особенно, если речь идет о нетрезвых водителях.

Фото из группы «Полиция Прионежского района»