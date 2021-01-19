Бандит схватил жительницу Петрозаводска за горло и ограбил

В полицию Петрозаводска обратилась 71-летняя горожанка. Женщина рассказала, что ее ограбили у нее же дома, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 51-летний мужчина. В гости к потерпевшей его привела общая знакомая. В квартире подозреваемый увидел кошелек, который лежал в висевшем на дверной ручке пакете. Он решил его забрать у всех на глазах. Хозяйка закричала. Тогда гость схватил ее за горло, и женщина сдалась. Нападавший ушел с деньгами. Его добычей стали 800 рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту совершения грабежа с применением насилия. Фото rb7.ru