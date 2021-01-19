Желание проскочить на «желтый» привело к ДТП в центре Петрозаводска

Авария с участием двух легковых автомобилей случилась вечером 18 января на перекрестке Антикайнена и Красная в столице Карелии.

Один из участников ДТП, предположительно, автомобиль такси, двигался прямо по Антикайнена со стороны проспекта Ленина. Другой выезжал на перекресток с Красной. Столкновение запечатлели камеры уличного наблюдения компаний «Сампо.ру» и «Ситилинк».

Предположительно, оба участника аварии выехали на перекресток на желтый сигнал светофора, передает dtpptz.ru. Один из них от удара отбросило на тротуар. Другой развернуло. Обошлось без жертв.