19 января 2021, 14:16
Происшествия

Неудачный разворот привел к ДТП в Петрозаводске

Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент, произошедший на улице Зайцева

Сегодня в 10:18 на улице Зайцева в Петрозаводске произошло столкновение легкового автомобиля и внедорожника. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, что легковая машина стояла у края проезжей части. Внезапно водитель решил развернуться. В момент совершения маневра в этот автомобиль врезался внедорожник, ехавший в сторону центра города.

В результате столкновения транспортные средства вылетели за пределы проезжей части. Автомобили получили механические повреждения.

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Петрозаводск
улица Зайцева
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