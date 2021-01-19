19 января 2021, 14:16
Неудачный разворот привел к ДТП в Петрозаводске
Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент, произошедший на улице Зайцева
Сегодня в 10:18 на улице Зайцева в Петрозаводске произошло столкновение легкового автомобиля и внедорожника. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, что легковая машина стояла у края проезжей части. Внезапно водитель решил развернуться. В момент совершения маневра в этот автомобиль врезался внедорожник, ехавший в сторону центра города.
В результате столкновения транспортные средства вылетели за пределы проезжей части. Автомобили получили механические повреждения.