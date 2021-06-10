Водолазы достали из Онежского озера пропавшего мужчину

Мужчина пропал 6 июня на Онежском озере около Кондопоги. Накануне, 9 июня. Его тело подняли со дна озера на берег. Об этом сообщает паблик «Водолаз-10».

Тело погибшего мужчины нашли на глубине 2,4 метров. Поиск занял пять минут. Водолазы поблагодарили спасателей медвежьегорского поискового отряда, которые определили место поисков.

Что привело к трагедии на воде – до конца не ясно. Пропавший мужчина был в лодке один. Как сообщает паблик, место происшествия не предвещало ничего опасного.

(фото vk.com)