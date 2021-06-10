10 июня 2021, 12:29
Водолазы достали из Онежского озера пропавшего мужчину
Причины трагедии в Кондопожском районе не известны, погибший был один, а место не предвещало беду
Мужчина пропал 6 июня на Онежском озере около Кондопоги. Накануне, 9 июня. Его тело подняли со дна озера на берег. Об этом сообщает паблик «Водолаз-10».
Тело погибшего мужчины нашли на глубине 2,4 метров. Поиск занял пять минут. Водолазы поблагодарили спасателей медвежьегорского поискового отряда, которые определили место поисков.
Что привело к трагедии на воде – до конца не ясно. Пропавший мужчина был в лодке один. Как сообщает паблик, место происшествия не предвещало ничего опасного.
(фото vk.com)