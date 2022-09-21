Водителям объяснили, почему нельзя наливать полный бак бензина

Автоэксперт Максим Рязанов рассказал о том, что наполнение топливного бака бензином до предела может привести к различным поломкам топливной системы. Слова специалиста приводит агентство «Прайм».

Как отметил Рязанов, существует возможность нарушения в системе вентиляции бака, при которой бензин начнет вытекать через дренажные трубки. Водитель не заметит такую неисправность, чем она и опасна. Автоэксперт добавил, что переполненный бензобак также чреват разрядкой аккумулятора.

В более старых моделях бензин может вытекать и наружу, а современные автомобили могут попросту не завестись, указал он. Фото: unsplash.com