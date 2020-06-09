Водителям напомнят о правилах при пересечении железной дороги

11 июня сотрудники Петрозаводского региона ОЖД напомнят водителям о правилах дорожного движения при пересечении железной дороги на автотранспорте, сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время движения автомобилей через переезд работники Петрозаводской дистанции пути, соблюдая социальную дистанцию и необходимые меры противоэпидемиологической безопасности, выстроятся вдоль дороги с плакатами, призывающими водителей соблюдать правила пересечения железнодорожных переездов.

Во время закрытия переезда железнодорожники раздадут водителям памятки по безопасности.

В этот день подобные акции пройдут на следующих железнодорожных переездах: 396 км (пересечение Вытегорского шоссе и Гвардейской улицы), 409 км (Пряжинское шоссе), 415 км (в районе поселка Мелиоративный).

Напомним, что международное железнодорожное сообщество совместно с Комиссией Европейского Союза и Европейской экономической комиссией ООН в целях предупреждения аварийности на переездах объявило 11 июня 2020 года Международным днем привлечения внимания к железнодорожным переездам.