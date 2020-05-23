В Карелии автомобилист осужден за повторную езду в пьяном виде

В Петрозаводске осужден автомобилист за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе Петрозаводского городского суда.

Как рассказали в ведомстве, Петрозаводским городским судом ранее судимый мужчина осужден за совершение преступления, предусмотренного ст.264.1. Уголовного кодекса РФ.

Ему назначено наказание по совокупности приговоров в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в том числе личными, сроком на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.