23 мая 2020, 15:56
В Карелии автомобилист осужден за повторную езду в пьяном виде
Мужчину лишат свободы на шесть месяцев
В Петрозаводске осужден автомобилист за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе Петрозаводского городского суда.
Как рассказали в ведомстве, Петрозаводским городским судом ранее судимый мужчина осужден за совершение преступления, предусмотренного ст.264.1. Уголовного кодекса РФ.
Ему назначено наказание по совокупности приговоров в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в том числе личными, сроком на 3 года.
Приговор не вступил в законную силу.