Водителя скорой помощи в Карелии будут судить за фальшивые права

Работник Лоухской ЦРБ предстанет перед судом за использование фальшивого водительского удостоверения. Мужчина уже работал на «скорой», но решил повысить свою категорию, сообщили в прокуратуре Карелии.

В марте текущего года он заказал в интернете водительское удостоверение на свое имя. Документ получил заказным письмом. Согласно поддельному удостоверению, водитель имел право на управление транспортными средствами категорий «А, А1, В., В1, С, С1, СЕ, С1Е, М».

Фальшивку работник отдал в отдел кадров, чтобы ему установили повышенную категорию классности. Таким образом, он стал водителем второго класса.

Обман раскрылся, правоохранители возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года. // Фото: AKuptsova/Pixabay