ГИБДД остановила опасного водителя в Пудожском районе

Вечером в минувшее воскресенье в деревне Куганаволок Пудожского района инспекторы ГИБДД отстранили от управления транспортным средством МТ 665 водителя лесовоза с признаками опьянения.

В отношении нарушителя, 1980 года рождения, составили административные материалы. Ему грозит лишение водительских прав до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей, сообщили в пудожской Госавтоинспекции. (фото источника)