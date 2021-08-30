30 августа 2021, 10:37
Происшествия

ГИБДД остановила опасного водителя в Пудожском районе

Мужчине грозит штраф и лишение водительских прав

Вечером в минувшее воскресенье в деревне Куганаволок Пудожского района инспекторы ГИБДД отстранили от управления транспортным средством МТ 665 водителя лесовоза с признаками опьянения.

В отношении нарушителя, 1980 года рождения, составили административные материалы. Ему грозит  лишение водительских прав до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей, сообщили в пудожской Госавтоинспекции. (фото источника)

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лесовоз
Куганаволок
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пудожский район