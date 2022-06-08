Водителя автобуса накажут за разговор по телефону

Жительница Петрозаводска пожаловалась в соцсети на водителя автобуса, который не смотрел на дорогу и разговаривал по телефону. Руководство Минтранса РК поручило провести проверку по этому факту, сообщили в ведомстве.

Женщина сняла действия водителя рейсового автобуса, который во время движения говорил, отвлекался и не следил за дорогой. Это вызвало большой резонанс.

Глава Минтранса РК Сергей Щебекин поручил проверить обстоятельства инцидента руководителю «Карелавтотранс – Сервиса».

Директор автопредприятия провел с работником беседу и скоро примет решение о привлечении его к дисциплинарной ответственности. // Фото: Минтранс РК