Водители скорой помощи обратились в прокуратуру за защитой своих прав

Текст, фото: Антонина Кябелева

Сотрудники госучреждения «Ресурсный центр при Минздраве Карелии» обратились в петрозаводскую прокуратуру и карельскую госинспекцию по труду за защитой своих прав. Водители, работающие на реанимационных автомобилях и машинах скорой помощи, а также механики, обслуживающие автомашины, жалуются на то, что им недоплачивают за переработку и ночные смены. Под обращением в прокуратуру подписались десять человек. Нам удалось поговорить и с сотрудникам Ресурсного центра, и с исполняющей обязанности директора госучреждения Екатериной Лебедевой.

Ресурсный центр, расположенный в Петрозаводске на улице Казарменская 21, обслуживает медицинские учреждения республики, предоставляя услуги по перевозке пациентов. Водителям приходится часто выезжать в командировки, когда необходимо срочно доставить больного на лечение.

«По роду своей деятельности нас часто оправляют в командировки по Республике Карелия, а также в Санкт-Петербург и Москву. За счет этого происходит переработка за месяц, так как смены увеличиваются от 14 до 19 часов…. Водители работают на износ. Доплата за эту переработку крайне низкая, а иногда ее вообще нет»,

- сказано в обращении в прокуратуру.

В Ресурсном центре ощущается дефицит кадров. Порой водителям приходится прерывать отдых в выходные дни и срочно выходить на дежурство. За это им обещают двойную оплату. Судя по обращению, главная проблема в том, что сотрудники центра не понимают, как им начисляется заработная плата.

«По расчетным листкам за отработанный месяц невозможно понять, за что мы получает деньги. Учитывая, что за месяц у нас получается большая переработка. Квитки приходят без расшифровки компенсационных выплат, указаны только дни и часы, с которыми мы не согласны. Вопросы к руководству остаются открытыми»,

- сказано в заявлении в прокуратуру Петрозаводска.

Сотрудники центра просят проверить правильность начисления заработной платы и «обязать произвести оплату всех переработок, ночных смен, компенсаций за задержку командировочных расходов с учетом норм действующего законодательства», - сказано в письме в прокуратуру.

Дмитрий Комлев в Ресурсном центре работает водителем полтора года. Он один из тех, кто подписал обращение в прокуратуру. На работу его принимал прежний руководитель центра Сергей Романов. Комлев признался, что обратиться в прокуратуру заставило отношение к работникам нового руководителя:

«Раньше все устраивало. Романов реагировал на просьбы, ситуации, разбирался с рабочими моментами. В мои обязанности входит обеспечение перинатального центра реанимобилем. Мы вывозим из районов тяжелых деток с патологией, доставляем в перинатальный центр ночью, днем, в снег, дождь, без разницы. Когда возникают экстренные случаи, со мной выезжает бригада реаниматологов, и мы мчимся на помощь. Это наша работа. Кроме перинатального центра Ресурсный центр обслуживает республиканскую больницу, поликлиники, психиатрическую больницу в Матросах».

С мая 2024 года руководителем, по словам Комлева, стала Лебедева: «И начались головные боли у нас».

Дмитрий Комлев, получая зарплату, перестал понимать, как она рассчитывается. Он пытался разобраться, но внятного ответа добиться так и не смог. Из бухгалтерии его отсылают с вопросами к руководству Ресурсного центра, а там обратно в централизованную бухгалтерию. По его словам, из-за нехватки водителей приходится работать дополнительно, но переработку, подозревает он, оплачивают не в полном объеме.

Механик Ресурсного центра Алексей Силкин объяснил особенности работы: водитель выходит на дежурство и ждет, поступит ли экстренный вызов. Вызов может поступить, и тогда воитель срочно выезжает за пациентом, но смена может пройти и спокойно. Предположим, смена водителя заканчивается в восемь часов вечера, а в шесть вечера поступает экстренный вызов, и нужно срочно выехать в Кемь или Сегежу. Естественно, водитель выезжает, и его смена растягивается до 16-17 часов. По словам Силкина, в Ресурсном центре всячески пытаются срезать время переработки, чтобы меньше заплатить. Он рассказал, что не может отлучиться с места дежурства, а ему пытались вычитать один час, словно бы он ходил на обед:

«У меня такое впечатление, что делается все, чтобы снизить нам зарплату».

При этом Алексей Силкин не против покинуть место работы на час и спокойно поесть. Но покидать место дежурства ему не разрешают.

Судя по документам, водители получают в среднем 35-45 тысяч рублей в месяц с учетом ночных смен и переработок. По словам Комлева, когда водителей вызывают с выходных, то они соглашаются отработать за двойную оплату. Это фиксируется документально. Но в каких суммах эта двойная оплата выражается, водители не понимают.

«Мы спрашиваем, что такое двойная оплата. Нам никто не может ответить. Мы идем в бухгалтерию — тишина, идем к руководству — тишина»,

- сказал Дмитрий Комлев.

После того, как сотрудники центра обратились в прокуратуру, Екатерина Лебедева, сославшись на статью 351.1 Трудового Кодекса РФ, направила водителям требование в месячный срок предоставить справку о наличии или отсутствии у них судимости. По трудовому законодательству, подобные справки можно потребовать при приеме на работу у педагогов, специалистов с сфере образования, воспитания, медицинского обеспечения, соцзащиты, спорта, культуры, если они взаимодействуют с несовершеннолетними. Конечно, перевозку младенцев на скорой помощи при остром желании тоже можно отнести к работе с несовершеннолетними. Но речь о приеме на работу в данном случае не идет, и подобное требование, с точки зрения трудового законодательства, выглядит сомнительно.

Дмитрия Комлева, который сейчас находится в отпуске, уже предупредили о переводе с ноября 2024 года с перинатального центра на работу в психиатрическую больницу. Это, по его словам, автоматические приведет к снижению зарплаты, так как не будет ночных смен.

Мне удалось поговорить с заместителем главного врача по АХЧ Республиканского перинатального центра имени Гуткина Александром Темнышевым, который прекрасно осведомлен о работе водителей Комлева и Никитина, прикрепленных к машинам перинатального центра.

«Ни к Дмитрию Комлеву, ни к Николаю Никитину претензий ни разу не было. Наоборот, в любое время дня и ночи они готовы были сесть за руль и ехать. Врачи мне неоднократно говорили, что когда эти водители работают, то они всегда помогут, никогда не сидят мешком на водительском кресле»,

- сказал Темнышев.

По его словам, в этом году из перинатального центра дважды направлялись в Ресурсный центр письма, в которых врачи благодарили Комлева и Никитина за профессионализм во время медицинской эвакуации детей. По какой-то причине от своего руководства водители благодарность не услышали.

Мне удалось по телефону пообщаться с Екатериной Лебедевой. Она сказала, что расчетом зарплаты занимается централизованная бухгалтерия при Минздраве РК. По ее словам, лично к ней водители не обращались по вопросам начисления зарплаты. «Какие-то голословные заявления я слышала, но конкретно бумаги не было», - сказала Лебедева. По поводу обращения работников в прокуратуру, исполняющая обязанности директора заметила, дескать, раз обратились, значит надзорные органы проведут проверку.

Почему вдруг Лебедева решила запросить справки от водителей скорой помощи о наличии или отсутствии судимости? По ее словам, это требование трудового законодательства к сотрудникам, осуществляющим медицинское обслуживание детей. Но при приеме на работу таких справок у водителей не запрашивали.

«Мы устраняем нарушение законодательства»,

- сказала Екатерина Александровна.

По ее словам, о благодарности водителям от врачей перинатального центра узнала в соцсети на странице министра здравоохранения. Она утверждает, что водителям сделали доплату к зарплате по статье «за интенсивность». «От центра Гуткина никакого обращения не было», - заметила руководитель Ресурсного центра.

Лебедева подтвердила, что возглавляемое ею учреждение испытывает дефицит водителей. По ее словам, для того чтобы сохранить коллектив, в Ресурсном центре установлены стимулирующие выплаты, которые превышают оклад. Она согласилась, что зарплату от 30 до 45 тысяч нельзя назвать высокой. Но, по словам Лебедевой, в 2022 году зарплата в ресурсном центре равнялась МРОТу:

«Они получали 21-22 тысячи».

За последние два года, считает Лебедева, зарплату удалось увеличить в два раза:

«По росту зарплаты проводится огромнейшая работа министерством здравоохранения».

Она заметила, что фонд оплаты используется полностью. Не секрет, что распределить этот фонд можно по-разному. Нередко в области оплаты труда между управленческим звеном и остальным коллективом пролегает пропасть. «Водители должны получать больше, чем административно-управленческий персонал», - неожиданно для меня сказала Лебедева, добавив, что, конечно, с учетом того, как работает водитель. Сомневаюсь, что руководитель ресурсного центра согласилась бы трудиться за 45 тысяч рублей в месяц, но ее желание уровнять зарплату водителей с уровнем оплаты управленческого звена можно только поддержать.

Последний вопрос, который я задала Екатерине Александровне, был связан с причиной перевода Комлева с работы в перинатальном центре, где им так довольны, в психиатрическую больницу в Матросах. «Мы должны все объекты обслуживать, и у нас нет закрепления за определенным объектом», - сказала Лебедева.

Но ведь Комлев и Никитин перевозили пациентов перинатального центр длительное время? Как же так нет закрепления? Лебедева сказала, что ждет от Дмитрия Комлева предоставления справки о судимости. Она подозревает, что у него есть непогашенная судимость. Комлев не скрывает, что у него была судимость, которая погашена много лет назад. С тех пор, уверяет водитель, он чист перед законом. Он уже передал в Ресурсный центр заявление, в котором указал, что при устройстве на работу предоставил все необходимые документы, а в рамках должностных обязанностей его деятельность «не связана с организацией отдыха, оздоровления и медицинского обеспечение несовершеннолетних». Другими словами, справку, которую требует Лебедева, Дмитрий Комлев предоставлять не собирается.

Возможно, не стоило бы уделять столько внимания данному трудовому конфликту, которые нередко возникают на почве оплаты труда, если бы не реакция руководителя. Ведь, в сущности, чего добиваются сотрудники Ресурсного центра? Просто внятных объяснений, как им рассчитывают зарплату. И все. У людей закрались сомнения, что на них банально экономят, а все их переработки и ночные смены оплачиваются, мягко говоря, не совсем адекватно. Нет ничего проще: взять и развеять эти сомнения. Но, когда с сотрудниками отказываются разговаривать, сомнения усиливаются. Понятно, что люди не выдержали и обратились в прокуратуру.

Сразу после этого Екатерина Лебедева потребовала с водителей справку о наличии или отсутствии судимости, а Дмитрия Комлева, которого она, видимо, считает «главным смутьяном», перевела на объект, где он заведомо потеряет в зарплате.

Лично меня очень задело само отношение руководителя к сотрудникам, которые, будем откровенны, работают за очень низкую зарплату. Причем работают по много часов подряд, безропотно отправляясь в дальние ночные командировки, чтобы спасти больного ребенка. От врачей водители слышат благодарности, а от своего руководства не могут добиться доброго слова. Даже подробности своей зарплаты им, видимо, знать не положено.

Интересно, а задумывались ли в Ресурсном центре, кто, вообще, останется у них работать при таком отношении? Почему-то у нас стало обычным делом, когда в государственных учреждениях и на госпредприятиях уверены, что у работников нет и не может быть никаких прав. А если у кого-то вдруг «прорезается» голос, то его необходимо немедленно подавить. Но при нынешней нехватке кадров подобные методы управления перестают быть эффективными. Люди увольняются и без труда находят себе другую работу. К сожалению, последствия подобных управленческих промахов отражаются на всех нас, особенно, когда речь идет о вовремя оказанной медицинской помощи.