Ретропоезд «Ладожская Нерпочка» совершил последний рейс в этом сезоне

Ретропоезд «Ладожская Нерпочка» совершил 6 октября последний рейс в этом сезоне. Об этом сообщил в соцсети глава администрации Сортавальского района Сергей Крупин.

Специально восстановленный маневровый паровоз серии 9П все лето курсировал от станции «Сортавала – вокзал» до станции «Валаамский причал».

Крупин отметил, что поезд стал достопримечательностью столицы Северного Приладожья и входит в список самых необычных поездов России. // фото стоп-кадр с VK-страницы Сергея Крупина