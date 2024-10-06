Разрушающимся домом родителей участника СВО заинтересовался СК

Домом в поселке Пяльма, где глава района Алексей Зубов пообещал починить печки, заинтересовались в СК России.

В деревянном доме в переулке Кузнечный две квартиры. В одной никто не живет, в другой живут пожилые люди, чей сын участвует в специальной военной операции.

В доме, 1982 года постройки, в негодность пришли печи. Так как одно жилое помещение пустует и не обслуживается, смежная стена деформировалась, разрушаются несущие конструкции, сообщает инфоцентр СК России.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по Карелии Алексею Ефанову провести проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении – о результатах проверки.

4 октября глава Пудожского района сообщил в соцсети, что удалось найти подрядчика, который отремонтирую печь на кухне, а в спальне вместо старой печи сложит новую.

«В понедельник будут закуплены строительные материалы и до 13 октября будут проведены работы по строительству новой отопительной печи, на кладку которой потребуется 3-4 дня и ремонту кухонной печи», - написал Алексей Зубов.

Также сообщается, что дом, где живет семья, не признан аварийным. // фото unsplash.com Danie Franco