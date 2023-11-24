Водители показали синхронное скольжение на Ровио

Дрифт на Ровио в Петрозаводска попал в объектив городских камер наблюдения.

Некоторые горожане таким показателям выступлением остались не особо довольны. Судя по публикации в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», где и выложен ролик, ревущие машины ночью мешали отдыхать жителям района. Вдобавок маневры, несмотря на почти пустую дорогу, были не безопасны – водители временами оказывались на встречной полосе.

У дрифтеров нашлись и защитники. По мнению одной из участниц паблика, водители занимаются дрифтом в более позднее время, когда дорога свободна, чтобы в обильном потоке не мешать и не создавать аварийных ситуаций. Также по ее мнению, в городе нет мест, где водители могли бы тренировать навыки экстремального вождения.