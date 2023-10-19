Водители грузовиков подвергают опасности жизни петрозаводчан

В Петрозаводске продолжается рейд по проверке соблюдения Правил дорожного движения водителями грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.

Накануне были выявлены 11 нарушений ПДД водителями большегрузов. Автомобилисты ездили без технического осмотра, переоборудовали транспортные средства незаконным образом, например, устанавливали дополнительные световые приборы. Кроме того, были зарегистрированы нарушения правил перевозки грузов.

В отношении всех нарушителей были составлены протоколы, им придется оплатить штрафы. // Фото ГИБДД Петрозаводска