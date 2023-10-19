19 октября 2023, 18:09
Общество

Памятник архимандриту Мефодию установят в Сортавале

Новый монумент появится в столице северного Приладожья

В Сортавале появится новый памятник. Об этом сообщает паблик администрации городского округа.

По данным источника, в скором времени в городе состоится открытие памятника архимандриту Мефодию - одному из самых уважаемых деятелей Валаамского монастыря, который ушел из жизни летом 2021 года. Монумент уже готов, администрация публикует его фотографию.

В эти дни идут работы по благоустройству территории вокруг памятника и по организации его подсветки.

Напомним, ранее власти города объявили о скорой установке в Сортавале памятника художнику Николаю Рериху. // Фото «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
сортавала
Валаамский монастырь
архимандрит мефодий
памятник
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