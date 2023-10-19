Инвесторам и малому бизнесу в Карелии продлили налоговые льготы

19 октября Законодательное Собрание Карелии одобрило очередные поправки в республиканский закон о налогах. Закон содержит сразу несколько мер по улучшению инвестиционного климата. Это, в частности, налоговый вычет по поддержке затрат на учреждения среднего профессионального образования. Поскольку предприятия сталкиваются с существенным дефицитом кадров рабочих специальностей, им теперь разрешено вкладывать деньги в обучение сотрудников и относить эти расходы на затраты.

Кроме того, закон увеличивает срок освобождения от налога на прибыль и налога на имущество по крупным инвестиционным проектам до десяти лет. При этом для малого бизнеса продлевается на два года возможность применения пониженной ставки по упрощенной системе налогообложения в зависимости от видов деятельности.

Эти меры повысят конкурентные преимущества Карелии. А возможность для малых предприятий продлить применение пониженной ставки по упрощенной системе налогообложения позволит карельским предпринимателям сэкономить почти 173 миллиона рублей налоговых отчислений,

- прокомментировал заместитель председателя карельского парламента сказал Илья Раковский.

Как подчеркнул на сессии Илья Раковский, принятые поправки позволят увеличить собственные доходы регионального бюджета и создать новые рабочие места.