Водители бурно отреагировали на ДТП на Кукковском кольце

Сегодня в 13:07 в Петрозаводске произошло ДТП на Кукковском кольце. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как два автомобиля столкнулись при попытке одного из них перестроиться в правый ряд с левого. После этого в остановившуюся машину сзади въехала еще одна.

Водитель пострадавшего автомобиля бурно отреагировал на происшествие и отправился выяснять отношения с другим участником инцидента. Движение на этом участке оказалось затруднено.