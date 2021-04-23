23 апреля 2021, 14:06
Водители бурно отреагировали на ДТП на Кукковском кольце
Городская камера наблюдения сняла дорожную аварию в столице Карелии
Сегодня в 13:07 в Петрозаводске произошло ДТП на Кукковском кольце. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как два автомобиля столкнулись при попытке одного из них перестроиться в правый ряд с левого. После этого в остановившуюся машину сзади въехала еще одна.
Водитель пострадавшего автомобиля бурно отреагировал на происшествие и отправился выяснять отношения с другим участником инцидента. Движение на этом участке оказалось затруднено.