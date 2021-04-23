В Карелии алиментщик не встал на путь исправления и лишился свободы

52-летный мужчина, ранее был осужден Лахденпохским районным судом за неуплату алиментов к трем месяцам исправительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства, сообщает прокуратура Карелии.

При постановке на учет в уголовно-исполнительной инспекции ему было выдано предписание для трудоустройства, а также уведомление о явке в инспекцию. Однако ни в указанную в предписании организацию для трудоустройства, ни в инспекцию мужчина не явился.

После проведения профилактической беседы осужденный трудоустроился в одну из управляющих организаций города, при этом за две недели допустил более пяти прогулов!

Кроме того, мужчина не являлся на обязательную регистрацию в исполнительную инспекцию. По месту жительства характеризовался как склонный к совершению административных правонарушений и злоупотреблению спиртными напитками. В итоге из трех месяцев исправительных работ мужчина отработал чуть меньше двух недель.

В суде мужчина факты нарушений признал, внятно объяснить причины прогулов и неявок не смог. Суд обоснованно посчитал, что мужчина на путь исправления не встал, должных выводов для себя не сделал, счел его злостно уклоняющимся от отбывания исправительных работ. Теперь ему предстоит отбыть 25 дней лишения свободы в колонии-поселении.

Постановление суда вступило в законную силу.

Фото с сайта klasing-associates.com