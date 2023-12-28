Водителей в Петрозаводске ждут массовые проверки на трезвость

На улицах Петрозаводска в пятницу, 29 декабря, будут искать пьяных водителей. Очередной рейд «Контроль трезвости» проведет Госавтоинспекция.

- За 11 месяцев текущего года в Петрозаводске произошло 12 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых четыре человека погибли, а 16 - получили травмы,