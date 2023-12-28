В Росреестре рассказали, как уберечь свою собственность от мошенников

Текст и фото: Антонина Кябелева

Традиционно в конце года управление Росреестра по РК проводит пресс-конференцию, на которой рассказывает о наиболее важных моментах, связанных с государственной регистрацией прав на недвижимость и с земельным законодательством. 2023 год не стал исключением.

Заместитель руководителя карельского управления Росреестра Татьяна Полякова рассказала, что за 11 месяцев 2023 года было принято более 23 тысячи решений о кадастровом учете - примерно столько же, что и за весь 2022 год. Количество обращений за регистрацией прав тоже принципиально не изменилось: за 11 месяцев 2023 года обработано более 77 тысяч обращений, в за 2022 год - 79 тысяч.

«Мы существенно сократили сроки осуществления учетно-регистрационных действий. В среднем у нас по всем пакетам документов срок осуществления учетно-регистрационных действий не превышает двух рабочих дней»,

- отметила Полякова.

Одна из приоритетных задач карельского управления — переход на оказание услуг в электронном виде. В настоящее время более 55 % документов подано в электронном виде, что на 5 % больше, чем в 2022 году. Татьяна Полякова отметила, что большинство заявлений, поданных в электронном виде, обрабатывается в течение суток. В перспективе планируется, чтобы все юридические лица перешли на взаимодействие с Росреестром в электронном виде.

Заместитель руководителя управления обратила внимание, что сегодня застройщик может подать без доверенности от имени дольщика заявление о регистрации права собственности на построенные квартиры.

В 2023 году застройщики предоставили более 575 заявлений о государственной регистрации прав дольщиков.

Конечно, очень удобно, когда вместе с ключами от новой квартиры гражданин получает и документы, подтверждающие право собственности. Но регистрация прав дольщиков не является обязанностью застройщиков, а только их правом.

Татьяна Полякова обратила внимание, что действующее законодательство нацелено на то, чтобы гражданину нужно было как можно реже обращаться в Росреестр. Например, нотариус, удостоверяя сделку или выдавая свидетельство о праве на наследство, обязан самостоятельно подать документы на регистрацию.

«Человек в этой ситуации может в принципе не переживать. Все документы будут поданы нотариусом, и, соответственно, дальше он получает готовую выписку о зарегистрированных правах»,

- сказала Полякова.

Одна из проблем — отсутствие в реестре сведений о собственниках. Речь идет об объектах, права на которые возникли до 31 января 1998 года. Проблемы возникают, когда, к примеру, изымаются объекты для государственных и муниципальных нужд. Для того чтобы выплатить компенсацию, необходимо установить собственника. Нередко его приходится долго искать.

В 2021 году вступил закон о выявлении собственников ранее учтенных объектов недвижимости. Обязанность по их поиску возложена на органы местного самоуправления, сотрудники которых прежде всего исследуют архивные материалы. Когда только начиналась работа по установлению собственников, в Карелии более 130 тысяч объектов недвижимости не имели правообладателей. За 2023 год удалось определиться с 30 тысячами объектов недвижимости, либо путем установления правообладателя, либо путем снятия недвижимости с учета.

Татьяна Полякова посоветовала тем, кто оформлял право на недвижимость до 1998 года, самостоятельно обратиться с заявлением о госрегистрации. Дело в том, что только при госрегистрации права собственности гражданин может подать заявление о невозможности без его личного участия совершать какие-то действия с недвижимостью и тем самым защитить себя от мошеннических действий.

В 2023 году в связи с действующим мораторием на проведение плановых проверок управление проводило лишь внеплановые проверки.

Заместитель руководителя управления Росреестра Владимир Карвонен сообщил, что в 2023 году было проведено 76 внеплановых проверок, в результате которых выявлено 64 нарушения земельного законодательства. Три-четыре года назад, вспомнил Карвонен, в течение года проводилось до 2 тысяч проверок с участием контролируемых лиц.

В 2023 году, как рассказывало наше издание, на 5 тысяч рублей был оштрафован известный карельский бизнесмен, бывший депутат ЗС РК Вячеслав Смородин, который самовольно занял мыс Сальнов в районе Сайнаволока и перегородил берег Онежского озера. Согласно официальному ответу из Росреестра, ему было вынесено предписание, обязывающее устранить нарушения до 20 октября 2024 года.

Естественно, возник вопрос: почему на устранение нарушений дан целый год, и что будет, если забор останется нетронутым и после 24 октября 2024 года? Если предписание не будет исполнено, то, объяснил Карвонен, материалы передаются в Министерство имущественных и земельных отношений РК для инициирования судебного процесса по освобождению самовольно захваченной территории. По поводу сроков, предоставляемых гражданину для освобождения территории, Владимир Карвонен сказал, что сейчас они не регламентированы. Раньше на это отводилось не более полугода. Решение о сроках самостоятельно принимает инспектор. В управлении Росреестра пообещали разобраться, почему в отношении захвата мыса Сальнов нарушителю разрешили «исправляться» целый год.