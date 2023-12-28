Мужчину заставляли платить за помойку в километре от его дома

Житель Лахденпохьи обратился в суд с требованием установить контейнерную площадку. Помойка была расположена в 900 метрах от его дома, поэтому он ей не пользовался, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

При этом плату за услугу по вывозу мусора начисляли регулярно. Мужчина накопил долг за период 2022 года и 4 месяца текущего года. С указанной задолженностью он не согласен и просил запретить Карельскому экологическому оператору выставлять счет.

Суд установил, что ближайшая к дому контейнерная площадка находится на расстоянии более 900 метров, что противоречит нормам действующего законодательства. Устранить нарушение местная администрация обязана в течение месяца после вступления решения в законную силу.

Прочие требования истца – об аннулировании задолженности за коммунальную услугу, а также о наложении запрета региональному оператору на выставление счетов, суд счел не подлежащими удовлетворению. // фото: «Петрозаводск говорит»