Психолог посоветовала, как справиться с предновогодним стрессом

Перед Новым годом нужно успеть сделать многое и при этом не заработать выгорание. Как этого добиться, рассказала «Газете.Ru» психолог-медиатор Екатерина Елгаева.

По данным исследований, накануне праздников тревожность и беспокойство испытывают от 43 до 82 процентов россиян.

- Предлагаю, в первую очередь, рассмотреть ситуацию с рациональной позиции и структурировать задачи,

- заявила эксперт.

Также она отметила, что стресс – это, в первую очередь, физическое переживание. Расслабиться помогут дыхательные упражнения, йога, медитация, горячая ванна – все, что позволяет убрать телесные зажимы.

- Необходимо сесть и расписать все дела, которые необходимо закончить до Нового года: и рабочие, и личные. Для каждой задачи пропишите сроки, а также последствия в случае, если выполнить ее не удастся. Это позволит распределить приоритеты и, может быть, даже отказаться от чего-то без особых потерь,

- объяснила психолог.

Например, сдать рабочий отчет в срок нужно. А мытье окон, если на него нет времени и сил, подождет до конца новогодних каникул. К ребенку на утренник в детский сад нужно сходить обязательно. А если вы не сварите холодец, катастрофы точно не будет. // фото: freepik.com