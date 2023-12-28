28 декабря 2023, 15:14
Общество

Огромную свалку в Олонецком районе обязали убрать

Суд потребовал от минприроды Карелии ликвидировать несанкционированную свалку

Свалка площадью порядка 6 гектаров образовалась около поселка Верхнеолонецкий в Олонецком районе. Огромное скопление мусора обнаружили в ходе прокурорской проверки еще в 2021 году, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ноябре текущего года прокурор района подал иск в суд и потребовал возложить на минприроды Карелии обязанность убрать несанкционированную свалку.

Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение судебного акта находится на контроле надзорного органа. // фото: freepik.com

 

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Метки: 
новости Карелии
Олонецкий район
несанкционированная свалка