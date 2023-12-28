Огромную свалку в Олонецком районе обязали убрать

Свалка площадью порядка 6 гектаров образовалась около поселка Верхнеолонецкий в Олонецком районе. Огромное скопление мусора обнаружили в ходе прокурорской проверки еще в 2021 году, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ноябре текущего года прокурор района подал иск в суд и потребовал возложить на минприроды Карелии обязанность убрать несанкционированную свалку.

Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение судебного акта находится на контроле надзорного органа. // фото: freepik.com