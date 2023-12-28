Землетрясение произошло в Ладожском озере

В Ладожском озере днем 27 декабря зафиксировали землетрясение магнитудой 2,4 балла, что считается слабым. Об этом сегодня сообщается в паблике «Ладожского аварийно-спасательного центра».

Эпицентр находился недалеко от западного побережья Ладоги, в 14 километрах от Приозерска. Очаг залегал на глубине одиннадцати километров под дном озера.

Отмечается, что даже слабые землетрясения не характерны для региона. // фото «Петрозаводск говорит»