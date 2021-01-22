Водителей в Петрозаводске массово проверят 23 января

Очередная акция по массовой проверке автомобилистов на трезвость пройдет в Петрозаводске в субботу, 23 января. О рейде «Контроль трезвости» сообщает городская Госавтоинспекция.

По сообщению дорожной полиции за прошлый год в столице Карелии было зарегистрировано 12 аварий с участием нетрезвых водителей, один человек погиб, 16 человек получили травмы. В прошлом году инспекторы отстранили от управления 786 нетрезвых водителей.

В ведомстве напомнили об ответственности за вождение подшофе – штраф 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет. За повторное вождение в нетрезвом вид грозит уголовная ответственность.

О пьяных водителях можно сообщать по телефонам: 71-59-00, 78-44-44. (фото vk.com)