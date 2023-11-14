Водителей в Карелии предупредили о гололеде и снежных заносах

Перед поездкой водителям в Карелии нужно внимательно ознакомиться с дорожной ситуацией и прогнозом погоды. Дорожные условия могут осложниться снежными заносами и гололедом, сообщили в Госавтоинспекции.

Видимость станет хуже из-за снегопада, поэтому очень важно контролировать дистанцию. Автомобилистов просят не совершать резких маневров, не выезжать на встречную полосу.

Перед выполнением обгона надо убедиться, что скорость движения соответствует дорожным и метеорологическим условиям, полоса хорошо просматривается, нет приближающихся автомобилей. // фото: freepik.com