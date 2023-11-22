22 ноября 2023, 10:19
Общество

Водителей предупредили об изменении схемы движения на Голиковке

Нововведения на улице Варламова должны улучшить пропускную способность

В Петрозаводске с 23 ноября изменится схема движения на Голиковке. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Так, в районе дома №27 по улице Варламова будет запрещена остановка и стоянка транспорта. Изменения должны улучшить пропускную способность, отметили в администрации.

Автомобилистов просят обращать внимание на установленные знаки и строго соблюдать ПДД. // Фото «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Петрозаводск
улица варламова
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