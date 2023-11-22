Водителей предупредили об изменении схемы движения на Голиковке

В Петрозаводске с 23 ноября изменится схема движения на Голиковке. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Так, в районе дома №27 по улице Варламова будет запрещена остановка и стоянка транспорта. Изменения должны улучшить пропускную способность, отметили в администрации.

Автомобилистов просят обращать внимание на установленные знаки и строго соблюдать ПДД. // Фото «Петрозаводск говорит»