Описаны сценарии, при которых банк может не вернуть деньги вкладчику

Несколько ситуаций, в которых банк может не вернуть деньги со счета, в беседе с агентством «Прайм» назвал юрист Петр Гусятников.

Первая причина – это арест банковских счетов со стороны судебных приставов. Вторая – попытка снять деньги по недействительному паспорту. Граждане РФ должны менять паспорт по достижении 20 и 45 лет. Если этого не сделать вовремя, он будет считаться недействительным. Как только человек получит новый паспорт, банк обязан выдать деньги.

Еще один повод – подозрение в отмывании денег. Основания для этого определены размыто. Юрист порекомендовал иметь на этот случай документы, подтверждающие доход.

Также банк может не отдать деньги, если вклад открыт на имя несовершеннолетнего ребенка и нет разрешения органов опеки на выдачу средств с такого депозита. В выдаче денег с депозита могут отказать и в том случае, если в кассе нет нужной суммы. Чтобы этого не случилось, нужно заранее предупредить банк о закрытии крупного вклада. // фото freepik.com