В Лахденпохском районе задержали мотоциклиста без прав

Ночью на выходных рядом с Поселком Ихала сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления 22-летнего водителя мотоцикла «Boxer» с признаками алкогольного опьянения, который также не имел права управления транспортным средством. Молодого человека привлекли к административной ответственности, об этом сообщает паблик "Лахденпохья Live".

Мотоциклиста привлекли по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ - управление транспортным средством в состоянии опьянения без прав. За это молодому человеку розит наказание в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток.

Автоинспекторы зафиксировали в выдыхаемом воздухе водителем 0,64 мг/л.