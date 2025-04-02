02 апреля 2025, 19:44
Общество

Сортавальский спортсмен отметил победу и годовщину в один день

Спортсмен из Сортавалы отпраздновал два важных события в один день
Фото: unsplash // Aaron Doucett

Из Красноярска Николай Павлов привез победу на Чемпионате России по биатлону среди спортсменов-любителей. Об успехах земляка сообщает паблик "Подслушано в Сортавала". 

Спортсмен поделился, что сегодняшний день важен для него не только из-за победы. Николай Павлов рассказал, что 2 апреля они с супругой сыграли свадьбу. Изначально они хотели пожениться 1 апреля, но передумали и перенесли столь важное событие. Вместе супруги уже 9 лет.

В паблике Николая Павлова поздравили и со спортивными достижениями, и с годовщиной. 

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Метки: 
Республика Карелия
Карелия
сортавала
спорт
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биатлон
Чемпионат России по биатлону