Сортавальский спортсмен отметил победу и годовщину в один день

Из Красноярска Николай Павлов привез победу на Чемпионате России по биатлону среди спортсменов-любителей. Об успехах земляка сообщает паблик "Подслушано в Сортавала".

Спортсмен поделился, что сегодняшний день важен для него не только из-за победы. Николай Павлов рассказал, что 2 апреля они с супругой сыграли свадьбу. Изначально они хотели пожениться 1 апреля, но передумали и перенесли столь важное событие. Вместе супруги уже 9 лет.

В паблике Николая Павлова поздравили и со спортивными достижениями, и с годовщиной.