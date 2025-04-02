Петрозаводчане портят в лужах обувь и разбивают в ямах машины

Иностранные студенты ПетрГУ, которые проживают в общежитии №7 на улице Фрунзе в Петрозаводске, стараются дойти до него без травм, сохранить ноги сухими здесь точно не удастся.

Девушка из Колумбии шла домой и упала в лужу. Соседям, которые ей помогли встать, призналась, что на родине таких дорог не видела во дворах жилых домов. Карельская экзотика поражает не только иностранцев, но и местных жителей.

Попасть в программу благоустройства жители многоквартирных домов №7 и 9 не смогли из-за бюрократических проволочек.

Подробнее в нашем сюжете. // Видео: телеканал "Ника плюс".