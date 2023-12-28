Водителей предупредили о ночной уборке у ТРЦ в Петрозаводске

В ночь на 29 декабря около ТРК «Тетрис» на улице Маршала Мерецкова будут убирать снег. Об этом предупредило автолюбителей руководство торгово-развлекательного комплекса.

Снег будут чистить с 22:00 четверга до 06:00 утра пятницы. Снегоуборочная техника проедет по улице Мерецкова от торгового комплекса и выше.

Автомобилистов попросили не парковаться в это время на указанной территории, ночью для парковки будет открыта гостевая стоянка торгового комплекса. // фото: ТРК «Тетрис»