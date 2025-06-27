Водителей предупредили о дорожных изменениях в Петрозаводске

Пресс-служба администрации Петрозаводска предупреждает: с 20:00 27 июня по 30 июня перекроют участок улицы Володарского с односторонним движением, который пересекается с улицей Калинина. Это связано со строительством газораспределительной сети.

В посте также отметили возможные объезды. Например, рядом с домом № 25 на улице Володарского и № 8 на улице Калинина.

Администрация призвала соблюдать правила дорожного движения и быть за рулем внимательнее. © «Петрозаводск говорит»