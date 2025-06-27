27 июня 2025, 17:20
Общество

Водителей предупредили о дорожных изменениях в Петрозаводске

Схема движения транспорта изменится накануне праздника
перекрытая дорога на пересечении Володарского и Калинина
Фото: администрация Петрозаводского округа

Пресс-служба администрации Петрозаводска предупреждает: с 20:00 27 июня по 30 июня перекроют участок улицы Володарского с односторонним движением, который пересекается с улицей Калинина. Это связано со строительством газораспределительной сети. 

В посте также отметили возможные объезды. Например, рядом с домом № 25 на улице Володарского и № 8 на улице Калинина.

Администрация призвала соблюдать правила дорожного движения и быть за рулем внимательнее. © «Петрозаводск говорит»

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Петрозаводск
администрация Петрозаводска
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