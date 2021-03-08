Водителей Петрозаводска ждут сплошные проверки на дорогах

9 марта в Петрозаводске пройдет очередной рейд по выявлению нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции карельской столицы. На дорогах города будут организованы массовые проверки автомобилистов.

За первые два месяца 2021 года в Петрозаводске по вине пьяного водителя произошло одно ДТП, в котором пострадали два человека. За этот же период инспекторы отстранили от управления более ста нетрезвых автомобилистов.

Водителям напомнили, что за пьяную езду предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность.

Жителей Петрозаводска просят сообщать о нетрезвых автомобилистах. Телефон дежурной группы ГИБДД - 715-900, 78-44-44. Фото ГИБДД Петрозаводска