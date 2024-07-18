Водителей Петрозаводска предупредили об изменениях в городе

В Петрозаводске с 19 июля вводятся изменения в схеме дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

С этой даты будет запрещена остановка транспортных средств в районе дома №2 по Озерному переулку и набережной Варкауса. Нововведения призваны повысить безопасность на дороге.

Автомобилистов просят обращать внимание на установленные знаки и быть внимательными. // Фото «Петрозаводск говорит»