18 июля 2024, 10:21
Водителей Петрозаводска предупредили об изменениях в городе
С 19 июля будет запрещена остановка транспорта на одном из участков дорожной сети
В Петрозаводске с 19 июля вводятся изменения в схеме дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
С этой даты будет запрещена остановка транспортных средств в районе дома №2 по Озерному переулку и набережной Варкауса. Нововведения призваны повысить безопасность на дороге.
Автомобилистов просят обращать внимание на установленные знаки и быть внимательными. // Фото «Петрозаводск говорит»