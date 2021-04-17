Водителей массово проверят на трезвость в Петрозаводске

18 апреля в столице Карелии пройдет традиционное мероприятие по проверке автомобилистов на состояние опьянения.

Госавтоиснпекция напомнила, что вождение в нетрезвом виде - грубое правонарушение, за которое предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав. За повторное управление в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

Петрозаводчан просят также сообщать о нетрезвых водителях по телефонам дежурной группы: 71-59-00, 78-44-44. (фото Госавтоинспекция)